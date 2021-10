Halloween Kills: la nuova featurette ci porta nel backstage

News





08/10/2021 |

La Universal Pictures ci porta nel dietro le quinte di Halloween Kills. Al centro della nuova clip troviamo alcune scene e le interviste ai protagonisti. Il film, penultimo atto del franchise, è diretto da David Gordon Green e prodotto da John Carpenter ed uscirà ad ottobre 2021.



Halloween Kills presenta un mix tra gli attori che hanno fatto la storia del franchise, prima tra tutte Jamie Lee Curtis, tornata nella parte di Laurie Strode. Nel cast troviamo anche Judy Greer, che interpreterà Karen, la figlia di Laurie, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet, Nancy Stephens, Andi Matichak e Nick Castle.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Green, da Debra Hill e Scott Teems.



Il debutto in Italia avverrà il 21 ottobre.



Sinossi:

E la notte di Halloween in cui ritorna Michael Myers non è ancora finita. Alcuni minuti dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il killer mascherato Michael Myers imprigionato e in preda alle fiamme nello scantinato della casa, Laurie viene portata d'urgenza in ospedale con ferite potenzialmente letali, credendo di aver finalmente ucciso il suo incubo di un'intera vita. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, riprende il suo bagno di sangue rituale. Mentre Laurie combatte il suo dolore, si prepara a difendersi da lui e prepara tutta Haddonfield a ribellarsi contro il loro mostro inarrestabile. Le donne Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti alla prima furia di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che si propone di dare la caccia a Michael, una volta per tutte. Il Male muore stanotte.