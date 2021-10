Scream: in rete il primo trailer italiano ufficiale

News

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Dopo tanta attesa è finalmente in rete il primo trailer italiano ufficiale di Scream, il nuovo capitolo del franchise nato grazie a Wes Craven. A riportare l'iconico Ghostface nelle sale è stato il duo. I due registi hanno lavorato sul soggetto di Craven adattandolo ai giorni nostri. Per l'occasione sono tornati i protagonisti delle pellicole originali: da, ovvero Sidney Prescott, fino ad arrivare a. Il cast diè composto anche daLa sceneggiatura è stata scritta invece dadebutterà nel 2022, anche se non è stata annunciata ancora la data ufficiale.