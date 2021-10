Ron  Un Amico Fuori Programma: la clip Friend Request

News





13/10/2021 |

Tramite la 20th Century Fox siamo lieti di mostrarvi una scena in lingua originale di Ron – Un Amico Fuori Programma, pellicola d’animazione dello studio CG. L’opera animata è diretta da Jean-Philippe Vine e dalla co-fondatrice di Locksmith Sarah Smith. Inoltre, sempre dietro la macchina da presa, troviamo anche Octavio Rodriguez. La Smith ha anche curato la sceneggiatura con Peter Baynham.



La pellicola racconta di Barney, un impacciato studente delle medie e di Ron, il suo nuovo dispositivo che cammina, parla e si connette digitalmente e che dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all'uso”. Nell'era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia. La voce di Ron, nella versione italiana, è di Lillo.



L'uscita nel nostro Paese è prevista per il 21 ottobre.