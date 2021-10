The Last Duel: la clip di backstage Suit Up

News





15/10/2021

Con una nuova clip la 20th Century Fox ci trasporta all'interno del backstage di The Last Duel. Il video in questione ci mostra parte del making of della pellicola diretta da Ridley Scott. Il film ha un cast principale brillante, composto da Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck. Il film è tratto dall'omonimo libro dell'autore Eric Jager.



La sceneggiatura è stata curata da Nicole Holofcener insieme ad Affleck e Damon.



The Last Duel è ambientato nel 1386 e vede al centro della scena un cavaliere normanno che, una volta tornato dalla guerra, si ritroverà davanti ad una questione difficile da affrontare: sua moglie, infatti, accusa il suo migliore amico di averla violentata. Quando la corte francese, provando a far luce sull’accaduto, darà ragione all’uomo, lo stesso verrà sfidato a duello dal suo migliore amico.



In Italia The Last Duel è uscito lo scorso 14 ottobre.