Black Phone: il trailer italiano del film di Scott Derrickson

News





15/10/2021 |

La Universal Pictures ha rilasciato il primo trailer italiano di Black Phone, il nuovo horror movie firmato Scott Derrickson. Il regista ha curato anche la sceneggiatura con C. Robert Cargill da una short story di Joe Hill. La produzione di Black Phone è affidata a Jason Blum, Scott Derrickson, C. Robert Cargill mentre come produttori esecutivi troviamo Ryan Turek, Christopher H. Warner.

Il cast comprende Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies, James Ransone e Ethan Hawke.

La pellicola non ha ancora una data di uscita.

Sinossi:

Il regista Scott Derrickson torna alle sue radici e collabora di nuovo con il marchio più importante del genere, Blumhouse, per un nuovo thriller horror. Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell'assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.