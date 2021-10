Red Notice: online il nuovo trailer italiano

News





24/10/2021 |

E' in rete tramite Netflix il nuovo trailer italiano di Red Notice. Il film vede protagonisti Dwayne Johnson, attore conosciuto anche con il soprannome The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Il primo interpreterà un agente dell'FBI chiamato ad affrontare una missione molto difficile: acciuffare due famosissimi criminali, Nolan e Sarah, interpretati dagli altri due protagonisti.



La pellicola è diretta da Rawson Marshall Thurber, che ha curato la sceneggiatura.



Thurber sarà anche il produttore del film con Beau Flynn della FlynnPictureCo, Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia della Seven Bucks Productions. Scott Sheldon è il produttore esecutivo.



L'uscita è prevista per il 12 novembre.



Sinossi:

Gal Gadot e Ryan Reynolds sono due super criminali internazionali con un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Dwayne Johnson è un profiler dell’fbi incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi i 3 si fronteggeranno in giro per il mondo tra scene adrenaliniche e locations esclusive.