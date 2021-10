LArminuta: la clip Mi racconti qualche cosa

News





24/10/2021 |

Ha debuttato pochi giorni fa nelle nostre sale L’Arminuta, pellicola di Giuseppe Bonito e trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo bestseller vincitore del Premio Campiello 2017 di Donatella Di Pietrantonio edito da Einaudi. Il film porta sullo schermo la storia di una ragazzina di tredici anni costretta a lasciare la vita cui appartiene per ricongiungersi alla famiglia in cui è nata, passando da un mondo moderno e ricco ad una realtà rurale e ancora arcaica. Uno straniamento in cui l’Arminuta, ossia la ritornata, dovrà attraversare il senso di abbandono per arrivare a scoprire quello di appartenenza.



Nel cast troviamo Sofia Fiore, Elena Lietti e Vanessa Scalera.

Tramite la Lucky Red vi presentiamo la clip dal titolo Mi racconti qualche cosa.



Sinossi:

Estate 1975. Una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere. All’improvviso perde tutto della sua vita precedente: una casa confortevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è figlio unico venendo catapultata in un mondo estraneo.