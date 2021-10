LUomo nel Buio: Man in the Dark: la featurette Stephen Lang is Back

News





25/10/2021 |

Tramite la Sony Pictures vi portiamo all'interno di L’Uomo nel Buio: Man in the Dark il secondo capitolo di Man in the Dark. La nuova clip racconta del ritorno nelle sale di Slang, personaggio principale di questa pellicola diretta da Rodo Sayagues che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Fede Alvarez, il regista del primo film.



Ancora una volta, come protagonista, troveremo Stephen Lang affiancato nel cast da Brendan Sexton III e Madelyn Grace.



L'uscita nel nostro Paese avverrà il prossimo 11 novembre.



Sinossi:

Il sequel di Man in the Dark è ambientato negli anni successivi all’iniziale sanguinolenta irruzione in casa, dove ora Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive in pace e tranquillità finché i suoi vecchi peccati non lo raggiungeranno.