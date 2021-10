Tesla: il trailer annuncia l'arrivo dell'Home Video

News





La Eagle Pictures ha rilasciato il nuovo trailer italiano di Tesla, il film diretto da Michael Almereyda. E con la clip è stato svelato anche che dal 28 ottobre l'opera sarà disponibile in DVD e Blu-ray.

Ethan Hawke reciterà nei panni dell'inventore, con l'opera che andrà ad esplorare la sua vita arrivando anche a raccontare i rapporti con Thomas Edison e George Westinghouse, questi ultimi due interpretati da Kyle MacLachlan e Jim Gaffigan.



Il film, oltre ad analizzare la battaglia di Tesla per far diventare realtà il suo rivoluzionario sistema energetico, andrà anche raccontare le rapporto con John Pierpont Morgan (Donnie Keshawarz) e con sua figlia Anne (Eve Hewson).



Michael Almereyda ha curato anche la sceneggiatura del film.



Sinossi:

La vita dell’inventore visionario Nikola Tesla (Ethan Hawke), scienziato ingegnoso e rivale storico di Thomas Edison (Kyle MacLachlan), uomo sui generis tormentato dai suoi demoni interiori. Orgoglioso, brillante, enigmatico: il pioniere dell’elettromagnetismo risorge dall’oscurità per continuare a definire e modellare il nostro mondo contemporaneo.