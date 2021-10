The Unforgivable: il trailer italiano del film con Sandra Bullock

News





27/10/2021 |

Il prossimo 24 novembre arriverà in alcuni cinema selezionati per poi debuttare su Netflix il 10 dicembre The Unforgivable. L’opera è diretta da Nora Fingscheidt ed ha una sceneggiatura scritta da Peter Craig, Hillary Seitz e Courtenay Miles.

Protagonista di questo film è Sandra Bullock, affiancata nel cast principale da Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan e Viola Davis.

Sotto la sinossi trovate il trailer.

Sinossi:

Ruth Slater (Sandra Bullock) esce di prigione dopo una condanna per un crimine violento e si reinserisce in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato. Mentre affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa, si rende conto di avere un'unica speranza di redimersi: ritrovare la sorella più piccola che suo malgrado aveva abbandonato.