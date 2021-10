Io Sono Babbo Natale dal 3 novembre al cinema: in rete il nuovo spot

News





29/10/2021 |

A pochi giorni dall'arrivo nelle sale di Io Sono Babbo Natale, pellicola con protagonista il compianto Gigi Proietti, la Lucky Red ha rilasciato un nuovo spot. Insieme al grande artista troviamo l’altro protagonista del film: Marco Giallini. La pellicola è diretta da Edoardo Falcone e vede recitare al suo interno anche Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari e Daniele Pecci.



Io Sono Babbo Natale sarà presentato in pre-apertura alla 16’ edizione della Festa del Cinema di Roma. Il debutto avverrà il prossimo 3 novembre.



Sinossi:

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui?