Zlatan: lo spot Essere il migliore

01/11/2021 |

Mancano dieci giorni all'arrivo nelle sale di Zlatan, la pellicola dedicata al calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic, ad oggi centravanti del Milan.



La regia è di Jens Sjögren.



Sotto la sinossi trovate lo spot Essere il migliore.



Sinossi:

Zlatan Ibrahimovic è già una leggenda. È il primo calciatore ad aver giocato con sette squadre in Champions League, campione ovunque abbia giocato, dall'Ajax al Psg, passando per Juventus, Inter, Barcellona e Milan, ha raggiunto la fama mondiale non solo grazie al formidabile talento sul campo di calcio, ma anche per l’inconfondibile carisma, l’esuberanza e la sicurezza che lo contraddistinguono. All’età di 40 anni è ancora un fuoriclasse ed è tornato a giocare in Italia, nel Milan, sua patria di elezione. La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United.