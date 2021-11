Biancaneve: Gal Gadot sarà la Regina Cattiva nel remake live-action

News





04/11/2021 |

Gal Gadot, dopo aver interpretato Wonder Woman, è pronta per un altro ruolo iconico. Niente cinecomic questa volta, però, per l’attrice che vestirà i panni della Regina Cattiva all’interno del remake tutto live-action di Biancaneve. La Gadot reciterà accanto a Rachel Zegler, scelta per interpretare la protagonista.

La Regina Cattiva è uno dei personaggi più importanti e famosi della storia delle fiabe ed è nata grazie alla penna dei fratelli Grimm, gli autori della storia di Biancaneve. Il racconto è stato trasformato in film animato dalla stessa Disney che nel 1937 lo ha portato al cinema: l'opera Biancaneve e i Sette Nani ha avuto un grandissimo successo ed è ancora oggi una delle più importanti di sempre.



La regia sarà di Marc Webb che in passato ha diretto The Amazing Spider-Man mentre Marc Platt sarà il produttore con Benj Pasek e Justin Paul che scriveranno nuove musiche per il film.

La produzione partirà nel 2022.