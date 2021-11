Rare Objects: Katie Holmes sarà regista, sceneggiatrice e protagonista

News





04/11/2021 |

Katie Holmes è pronta per il suo prossimo progetto cinematografico. L’attrice, resa famosa dalla storica serie Dawson’s Creek, sarà la protagonista di Rare Objects, pellicola che dirigerà, produrrà e scriverà. L’opera sarà l’adattamento del romanzo di Kathleen Tessaro dallo stesso nome. La produzione è già partita a New York con la Yale Productions e la Lafayette Pictures che si occuperanno della produzione. Insieme alla Holmes si è occupato della sceneggiatura anche Phaedon Papadopoulos.



Il film racconta la storia di una giovane donna con un passato traumatico che cerca di ricostruire la sua vita quando inizia a lavorare in un negozio di antiquariato. Grazie alle anime gentili che guidano il negozio, la ragazza guadagnerà un livello di fiducia che verrà messo alla prova quando dovrà improvvisamente fare i conti col passato.



La Holmes ha recitato nel 2020 in The Secret – La Forza di Sognare e nell’horror movie The Boy – La Maledizione di Brahms.