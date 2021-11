The Incal: Taika Waititi dirigerà il film

News





05/11/2021 |

Nuovo progetto in vista per Taika Waititi. Dopo aver completato Thor: Love and Thunder ed essere stato annunciato per un nuovo capitolo di Star Wars e per Akira, il regista dirigerà l’adattamento di The Incal. Waititi si occuperà anche della sceneggiatura e dunque adatterà il fumetto di Alejandro Jodorowsky e Moebius. Della sceneggiatura se ne occuperanno anche Jemaine Clement e Peter Warren.



La storia racconta di un investigatore privato intergalattico, John Difool, che viene coinvolto in una grande opera spaziale durante la quale si imbatterà in un oggetto mistico chiamato Incal. Con la sua crew e questo oggetto misterioso John intraprenderà un viaggio per salvare l’universo.





Non sappiamo ancora quando partiranno le riprese considerando che Waititi dovrà dirigere a breve Tower of Terror.