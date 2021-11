Clifford Il Grande Cane Rosso: in rete una clip in lingua originale

News





08/11/2021 |

Tramite la Paramount Pictures vi mostriamo una lunga clip in lingua originale di Clifford Il Grande Cane Rosso, la commedia di Walt Becker con protagonisti Darby Camp, Jack Whitehall e Izaac Wang.



La pellicola ha una sceneggiatura scritta da Jay Scherick, David Ronn e Blaise Hemingway.



Il debutto del film avverrà il prossimo 2 dicembre.



Sinossi:

La piccola Emily Elizabeth (Darby Camp) riceve come regalo da uno stravagante e magico signore (John Cleese), un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore.

Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York. Mentre sua mamma (Sienna Guillory) è fuori citta per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey (Jack Whitehall) si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela.

Basato su uno dei racconti più amati di sempre, Clifford insegnerà al mondo come amare SENZA MEZZE MISURE!