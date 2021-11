House of Gucci: online il secondo trailer italiano

News





08/11/2021 |

Poco più di un mese ci separa dall'arrivo nelle sale cinematografiche di House of Gucci, la pellicola di Ridley Scott ed oggi, tramite la Eagle Pictures, siamo lieti di presentarvi il nuovo trailer italiano. Il regista ha lavorato con un cast di assoluto livello, composto da Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Salma Hayek e Jack Huston.



Basato sul libro di Sara Gay Forden, il film ha una sceneggiatura scritta da Roberto Bentivegna e Becky Johnston.

L'esordio ufficiale in Italia avverrà il prossimo 16 dicembre.



Sinossi:

House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.