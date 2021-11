Belfast: la clip Everlasting Love

News





10/11/2021 |

La Focus Features ha rilasciato una clip in lingua originale di Belfast, pellicola del regista Kenneth Branagh. Il film è nato da una storia originale dello stesso Branagh, che ha curato anche la sceneggiatura, e racconta della vita di un ragazzo irlandese, cresciuto proprio a Belfast durante le rivolte degli anni sessanta. Altri dettagli non sono stati rivelati.



Il cast del film comprende Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds e Jude Hill. Branagh ha definito questo suo progetto cinematografico come un qualcosa di molto personale: “E’ un tornare a casa. Un drammatico viaggio pieno di entusiasmo, emozioni e humour”.



La pellicola è prodotta dallo stesso Branagh, da Laura Berwick, Becca Kovacik and Tamar Thomas.



Per quanto riguarda il nostro Paese il film non ha ancora una data di uscita mentre negli USA debutterà dal 12 novembre.