Ghostbuster: Legacy: in rete lo spot Something Strange

10/11/2021

Tramite la Sony Pictures siamo lieti di presentarvi uno spot italiano di Ghostbusters: Legacy, sequel del famoso blockbuster. La pellicola è diretta da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, papà della saga. Reitman ha scritto la sceneggiatura con Gil Kenan.



Ghostbusters: Legacy racconta di una mamma single e dei suoi due ragazzi e del loro arrivo in una piccola città. In questo luogo scopriranno di essere collegati in qualche modo agli originali Acchiappafantasmi e l'eredità segreta che il loro nonno ha lasciato.



Il cast vedrà il ritorno di Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver ed Annie Potts. Nella pellicola recitano anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd.



L'uscita è prevista per il 18 novembre.



Sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno.