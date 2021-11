Ultima Notte a Soho: la clip Non voglio cambiare niente

News





11/11/2021 |

Si intitola Non voglio cambiare niente la nuova scena di Ultima Notte a Soho online grazie alla Universal Pictures. All'interno di questo thriller movie di Edgar Wright recitano Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp, Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie.



La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Wright e da Krysty Wilson-Cairns, con la trama che racconta di Eloise, una ragazza appassionata di una cantante degli anni sessanta di nome Sandy. Quando, in un modo misterioso, Eloise riuscirà a tornare indietro nel tempo, proprio negli anni sessanta, capirà che questo suo viaggio temporale nasconde gravi conseguenze.



La produzione è affidata a Nira Park, a Tim Bevan ed Eric Fellner della Working Title. La Focus Features e la Film4 hanno finanziato la pellicola.



Sinossi:

Il thriller psicologico realizzato da Edgar Wright segue le vicende di una giovane ragazza, appassionata di moda, che misteriosamente scopre il modo di trovarsi negli anni ’60, dove si imbatte nel proprio idolo, un’affascinante cantante che spera di sfondare. Ma Londra negli anni ’60 non è sempre come appare e le cose sembrano andare a rotoli con preoccupanti conseguenze…