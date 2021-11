Fortress: il primo trailer internazionale del film con Bruce Willis

News





12/11/2021 |

La Lionsgate presenta il primo trailer internazionale di Fortress, nuova pellicola con protagonista Bruce Willis. L’attore torna dunque al centro della scena in un cyber-thriller movie ad alto impatto e che lo ha visto recitare insieme a Jesse Metcalfe e Chad Michael Murray.



La storia di Fortress è la seguente: Willis interpreta Robert, ex agente della CIA che ha deciso di vivere in un resort disperso nel bosco. Quando suo figlio Paul (Metcalfe) deciderà di fargli visita verrà pedinato da Balzary (Murray), storica nemesi di Robert e disposto a tutto pur di eliminarlo. Circondati da Balzary e la sua banda, Robert e Paul decideranno di blindarsi all’interno del loro rifugio iper-tecnologico nel tentativo di salvare le loro vite.



Kelly Greyson, Ser’Darius Blain e Shannen Doherty completano il cast principale.



La regia di Fortress è di James Cullen Bressack che ha lavorato su una storia di Alan Horsnail. Il film debutterà al cinema e on demand dal 17 dicembre.