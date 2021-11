Resident Evil: Welcome to Raccoon City: la featurette Production

News





12/11/2021 |

Mentre ci stiamo avvicinando sempre di più all'arrivo nelle sale di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la Sony Pictures continua a regalarci clip del film. Oggi, infatti, vi presentiamo una nuova featurette in lingua originale.

L'adattamento del popolare videogioco è diretto da Johannes Roberts che ha lavorato con un cast molto interessante: nei ruoli di Jill, Claire, Chris e Leon troviamo Hannah John-Kames, Kaya Scodelario, Robbie Amell e Avan Jogia mentre Neal McDonough, Tom Hopper e Donal Logue saranno William Birkin, Albert Wesker e il capo della Polizia Brian Irons.



Roberts ha anche scritto la sceneggiatura. Al momento, però, non sono stati rilasciati i dettagli riguardanti la trama della pellicola, anche se sappiamo che sarà ambientata a Raccoon City nel 1998 (periodo che richiama a gran voce il primo videogioco), quindi all'esplosione all'interno della cittadina del virus in grado di trasformare gli esseri viventi in zombie.



Resident Evil: Welcome to Raccoon City uscirà il 25 novembre in Italia.



Sinossi:

Un ritorno alle origini del celebre franchise RESIDENT EVIL. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un’intera e nuova generazione di appassionati. In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.