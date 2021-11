Nuovi film in vista per la saga di Scream?

News





15/11/2021 |

Quello di Scream è sicuramente uno dei film più attesi del 2022. Il franchise nato grazie a Wes Craven ha ottenuto in passato un grande successo e le aspettative sono alte anche per questo nuovo capitolo, considerando soprattutto il ritorno dello storico cast principale.

In molti si stanno interrogando se l’opera in questione sarà o meno l’unica di questa improvvisa rinascita cinematografica di Ghostface. Un dubbio che è stato chiarito da Tyler Gillett, uno dei registi del film: “Abbiamo davanti un nuovo cast di personaggi meraviglioso ed un cast originale fantastico – ha spiegato a Total Film –. Penso a quello che abbiamo realizzato e a quello che gli sceneggiatori Guy Busick e James Vanderbilt hanno scoperto e dico che abbiamo trovato una ragione reale per la nuova storia, perché di storie da raccontare su Woodsboro ce ne sono”.



Gillett ha diretto il film con Matt Bettinelli-Olpin e il duo ha lavorato con il cast principale, composto da Neve Campbell, ovvero Sidney Prescott, fino ad arrivare a Courtney Cox e David Arquette, e con le new entry Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega e Sonia Ammar.



La sceneggiatura è stata scritta invece da James Vanderbilt e Guy Busick.



Scream debutterà a gennaio 2022.



Sinossi:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.