Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia: le riprese aggiuntive dureranno fino al nuovo anno

15/11/2021 |

Tra i vari progetti Marvel in fase di completamento spicca anche il tanto atteso Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia. Il motore di questo nuovo capitolo è ancora in funzione e, nonostante il grosso del lavoro sia stato già portato a casa, l’Hollywood Reporter rilancia l’indiscrezione che le lo stesso resterà acceso almeno fino alla fine del 2021.



Il portale sottolinea che è in programma un lavoro aggiuntivo che prevede nuove scene e reshoots. Un lavoro aggiuntivo e significante – così è stato riportato – che si svilupperà in quel di Los Angeles. Nulla di preoccupante però per il progetto, considerando che le stesse fonti citano altre pellicole Marvel che hanno subito lo stesso trattamento in corsa. Sei settimane o poco più, sarà questo il tempo necessario per completare il cinecomic.



Benedict Cumberbatch torna a vestire i panni del protagonista in questa opera diretta da Sam Raimi. E insieme all'attore rivedremo Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor. Inoltre nel film reciteranno anche Elizabeth Olsen, attrice che nell’universo Marvel interpreta Scarlet Witch, e farà nuovamente capolino Rachel McAdams. La star riprenderà il ruolo della Dottoressa Christine Palmer che ha interpretato già nel primo film.



Raimi dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Jade Halley Bartlett e da Michael Waldron.