Dont Look Up: il trailer italiano del film di Adam McKay

17/11/2021 |

Sinossi:

DON'T LOOK UP racconta la storia di due umili astronomi che partono per un enorme tour mediatico con l'obiettivo di avvisare l'umanità dell'avvicinamento di una cometa destinata a distruggere la Terra.

Netflix ha rilasciato il primo trailer italiano di, la nuova pellicola di. Per questa opera il regista ha lavorato con un cast fantastico che comprendeI primi dettagli della trama ci raccontano che al centro della scena troviamo due uomini, astronomi di professione, che proveranno ad avvertire con una campagna mediatica dell'imminente arrivo sulla Terra di un asteroide. McKay ha anche scritto la sceneggiatura del film.I produttori sono Adam McKay e Kevin Messick.uscirà l'8 dicembre in alcuni cinema selezionati mentre dal 24 sarà anche su Netflix.