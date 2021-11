Zlatan trionfa al botteghino: online un nuovo trailer italiano

News





18/11/2021 |

La Lucky Red per festeggiare il trionfo al botteghino di Zlatan, la pellicola dedicata al calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato un nuovo trailer italiano che trovate sotto la sinossi.



La regia della pellicola è di Jens Sjögren.



Sinossi:

Zlatan Ibrahimovic è già una leggenda. È il primo calciatore ad aver giocato con sette squadre in Champions League, campione ovunque abbia giocato, dall'Ajax al Psg, passando per Juventus, Inter, Barcellona e Milan, ha raggiunto la fama mondiale non solo grazie al formidabile talento sul campo di calcio, ma anche per l’inconfondibile carisma, l’esuberanza e la sicurezza che lo contraddistinguono. All’età di 40 anni è ancora un fuoriclasse ed è tornato a giocare in Italia, nel Milan, sua patria di elezione. La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United.