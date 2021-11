Venom: La Furia di Carnage: la nuova clip annuncia l'arrivo dell'Home Video

News





19/11/2021 |

La Sony Pictures ha rilasciato una clip di Venom: La Furia di Carnage, secondo capitolo della saga cinematografica appartenente al personaggio Marvel. Il video in questione ci mostra alcuni spunti inediti che troverete nella versione Home Video destinata ad uscire in Digital il 23 novembre e in Blu-ray il 14 dicembre.



Venom: La Furia di Carnage, questo è il titolo ufficiale, è diretto da Andy Serkis che ha lavorato sulla sceneggiatura di Kelly Marcel. Protagonista di questo sequel è ancora una volta Tom Hardy che dunque si è calato nuovamente nella parte di Eddie Brock, alias Venom.



Il cast di Venom: La Furia di Carnage vede al suo interno il ritorno di Michelle Williams e Reid Scott. Inoltre sarà presente anche la new entry Woody Harrelson che indosserà i panni di Cletus Kasady. Alla pellicola è stato anche accostato il nome di Naomie Harris.



La pellicola ha debuttato il 14 ottobre nelle sale italiane.