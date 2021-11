Red Notice: Dwayne Johnson e Gal Gadot raccontano la scena del ballo

News





23/11/2021 |

Grazie a Netflix entriamo nel backstage di Red Notice, il film diretto da Rawson Marshall Thurber che vede protagonisti Dwayne Johnson, attore conosciuto anche con il soprannome The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot. E grazie alla clip possiamo vedere Johnson e la Gadot raccontare la loro scena del ballo.



Rawson Marshall Thurber ha curato anche la sceneggiatura ed è anche il produttore del film con Beau Flynn della FlynnPictureCo, Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia della Seven Bucks Productions. Scott Sheldon è il produttore esecutivo.



Vi lasciamo alla clip!



Sinossi:

Gal Gadot e Ryan Reynolds sono due super criminali internazionali con un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Dwayne Johnson è un profiler dell’fbi incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi i 3 si fronteggeranno in giro per il mondo tra scene adrenaliniche e locations esclusive.