West Side Story: il traileer internazionale Legendary Audience

23/11/2021 |

La 20th Century Fox ha distribuito in rete un nuovo trailer internazionale di West Side Story, remake della famosa opera degli anni sessanta (Jerome Robbins e Robert Wise furono i registi). L'opera musicale, diretta in questa nuova versione da Steven Spielberg, arriverà in Italia non più il prossimo 10 dicembre ma il 23 dello stesso mese.



Della sceneggiatura se ne è occupato Tony Kushner. La storia è sempre quella di Tony e Maria, due ragazzi perdutamente innamorati ma legati a due bande rivali: il tutto ambientato nella New York degli anni sessanta.



Il cast comprende Ansel Elgort che recita nella parte di Tony, Rachel Zegler in quella di Maria, David Alvarez in quella di Bernardo, Mike Faist sarà Riff, Maddie Ziegler interpreta invece Velma. In più troviamo nel film anche Corey Stoll, Brian d'Arcy James e Jamie Harris.