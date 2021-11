Henry Cavill torna a parlare di Superman e della possibilità di tornare sul set

News





23/11/2021 |

In diverse occasioni Henry Cavill ha parlato della possibilità di interpretare ancora una volta Superman, il leggendario eroe della DC Comics. L’attore si è calato nella parte del personaggio prima in L’Uomo d’Acciaio e successivamente in Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League, tre pellicole che hanno segnato il ritorno al cinecomic da parte della Warner Bros. Pictures. In un’intervista con GQ Cavill è tornato a dire la sua circa questa possibilità di vestire ancora i panni dell’eroe: “Ero molto felice di dare forma a queste prime fasi di Superman e del viaggio che avrebbe intrapreso. Desideravo vestire i panni di un Superman nel formato eroe, un simbolo di speranza in grado di guidare le persone prima di intraprendere un percorso oscuro nel sequel di Justice League. E’ un qualcosa – ha spiegato – che sono ancora disposto a realizzare”.



Non è chiaro se in futuro la Warner Bros. realizzerà ancora un film con protagonista Superman. L’ultimo cinecomic portato a compimento è stato Suicide Squad e non è da escludere un ritorno in futuro anche di altri personaggi della DC Comics.