Jurassic World: Dominion: presentato il Prologo!

24/11/2021 |

In attesa di vedere da vicino Jurassic World: Dominion, la Universal Pictures ha rilasciato online una sorta di cortometraggio contenente il Prologo della pellicola in questione. Come si legge nella descrizione la clip "riporta indietro gli spettatori di 65 milioni di anni e mostra loro come era il mondo prima che gli esseri umani esistessero. Il Prologo fa anche intravedere un mondo in cui i dinosauri sono fra noi". Il video è stato diretto da Colin Trevorrow che ha curato la regia della pellicola.



Il nuovo film ha un cast di assoluto livello: al suo interno vedremo tornare nei panni dei protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre faranno capolino anche gli storici protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.



Il regista ha lavorato anche sulla sceneggiatura insieme a Emily Carmichael.



L'uscita nei cinema è prevista per giugno 2022. La trama non è stata ancora rilasciata dalla produzione.