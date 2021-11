Diabolik: la nuova clip ci presenta Eva Kant

News





24/11/2021 |

In attesa di vedere nelle sale Diabolik, pellicola che segna il ritorno dietro la macchina da presa dei Manetti Bros., la 01Distribution ha rilasciato una clip che ci presenta Eva Kant, la compagna di Diabolik interpretata da Miriam Leone. L'adattamento cinematografico delle avventure dello storico personaggio creato da Angela e Luciana Giussani vede Luca Marinelli recitare nella parte del famoso furfante mascherato. Il cast è completato da Valerio Mastandrea che indosserà i panni dell'Ispettore Ginko.



Claudia Gerini, Alessandro Roja e Serena Rossi completano il cast principale.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Michelangelo La Neve e Manetti Bros. che hanno curato il soggetto con Mario Gomboli. Diabolik è prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros. per Mompracem con Rai Cinema, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.



L'uscita è prevista per il 16 dicembre.



Sinossi:

La storia oscura e romantica dell’incontro tra Diabolik ed Eva Kant, ambientata nello stato di Clerville alla fine degli anni ‘60. A dargli la caccia, e a cercare di fermare i loro diabolici piani, l’ispettore Ginko.