Il Colore della Libertà: online un nuovo spot italiano

News





29/11/2021 |

La Notorious Pictures ha distribuito in rete un nuovo spot de Il Colore della Libertà, pellicola tratta da una storia vera. La regia è di Barry Alexander Brown, già regista di Solo in America. All’interno della pellicola recitano Lucas Till, Lucy Hale, Cedric The Entertainer e Brian Denney.



Basato sul libro The Wrong Side of Murder Creek, di Bob Zellner e Constance Curry, il film ha una sceneggiatura scritta dallo stesso Brown.



L'opera uscirà il 2 dicembre nelle sale.



Sinossi:

Tratto dall’autobiografia di Bob Zellner, Il Colore Della Libertà racconta la storia di un nativo dell’Alabama e nipote di un membro del Ku Klux Klan che s’inserisce nel centro per il movimento dei diritti umani e civili nel 1961. Ispirato da Martin Luther King Jr. , da Rosa Park e dagli studenti di una scuola superiore locale che marciavano per protestare contro l’omicidio del contadino Herbert Lee.