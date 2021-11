Extraction 2: iniziate le riprese del film con Chris Hemsworth

News





30/11/2021 |

Extraction, il personaggio di Tyler Rake tornerà presto sulla piattaforma streaming. Sono partite, infatti, le riprese di questo secondo episodio ancora una volta diretto da Sam Hargrave. Il regista, che con la prima pellicola ha debuttato dietro la macchina da presa, ha annunciato via



In Extraction 2 (titolo provvisorio) Chris Hemsworth tornerà come protagonista. La sceneggiatura, come per il primo film, è stata curata da Joe Russo.



Extraction ha fatto il suo debutto su Netflix ad aprile 2020.



La missione di un temprato mercenario, inviato in Bangladesh per salvare il figlio rapito di un narcoboss, si trasforma in un'introspettiva lotta per la sopravvivenza.