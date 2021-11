Furiosa: Tom Burke sostituisce Yahya Abdul-Mateen II

News





30/11/2021 |

Novità in vista per il cast di Furiosa, lo spinoff di Mad Max: Fury Road. All’interno del film, infatti, non vedremo più Yahya Abdul-Mateen II che ha dovuto abbandonare il progetto a causa di altri impegni cinematografici. Al suo posto è stato ingaggiato Tom Burke. Secondo quanto riportando alcune fonti Abdul-Mateen II sarebbe pronto a mettere le mani un progetto cinematografico del quale nessuno conosce i dettagli e che lo coinvolge sotto ogni aspetto.



Burke, dunque, lavorerà accanto ad Anya Taylor-Joy, che sarà la protagonista. Nel cast, inoltre, troveremo anche Chris Hemsworth.



La regia di Furiosa è affidata a George Miller che ha anche scritto la sceneggiatura. Inoltre Miller produrrà il progetto con Doug Mitchell. L’opera racconterà la storia del personaggio, dunque le sue origini.