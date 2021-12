Caro Evan Hansen: la clip Ti troverà

News





01/12/2021 |

La Universal Pictures ha rilasciato una clip in italiano di Caro Evan Hansen. La pellicola è l'adattamento cinematografico del musical che ha debuttato nel 2016 a Broadway e racconta di Hansen, un liceale che soffre di ansia sociale, che viene coinvolto in una storia incredibile quando la famiglia di un suo compagno di classe, morto suicida, scambia una delle sue lettere per il biglietto d'addio del figlio.



Nei panni del protagonista troviamo Ben Platt, affiancato dall'attrice Premio Oscar Julianne Moore che interpreterà sua madre. II cast comprende anche Kaitlyn Dever, Amy Adams ed Amandla Stenberg.



Steve Levenson ha scritto la sceneggiatura mentre Stephen Chbosky si occuperà della regia. I produttori sono Marc Platt ed Adam Siegel.



Il debutto in Italia è previsto per il 2 dicembre.



Sinossi:

Lo spettacolo di Broadway che ha emozionato una generazione diventa un’appassionante evento cinematografico: dopo aver vinto Tony, Grammy ed Emmy, Ben Platt torna a vestire i panni dell’ansioso e solitario studente liceale che vive le sfide di comprendere sé stesso e riuscire a integrarsi nella confusione e nella crudeltà di un’epoca travolta dai social media.