Triplets: Danny DeVito annuncia che a febbraio partiranno le riprese

02/12/2021 |

Novità importanti in vista per Triplets, il sequel de I Gemelli. Della possibile realizzazione della pellicola si parla ormai da diversi anni ma sembra che, finalmente, il cantiere possa aprire i battenti. La conferma è stata data da Danny DeVito, uno degli attori principali. La star ha rilasciato un'intervista a Forbes dove ha toccato diversi argomenti tra i quali anche quello della pellicola in questione. DeVito ha spiegato che le riprese, salvo problematiche dell'ultimo minuto, dovrebbero partire nel mese di febbraio.



L'attore, insieme ad Arnold Schwarzengger, ha portato al successo la commedia I Gemelli che fu diretta da Ivan Reitman. Il trio si ritroverà anche per questo nuovo lavoro e accoglierà anche la new entry Eddie Murphy che sarà il terzo gemello.



La sceneggiatura di Triplets è stata scritta da Ryan Dixon e Josh Gad.