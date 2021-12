Michael B. Jordan parla di Creed 3

News





02/12/2021 |

Il terzo capitolo di Creed, la saga spin-off di Rocky, vedrà presto la luce e porta con sé una novità importante: Michael B. Jordan, già protagonista del film farà il suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Per Jordan sarà un'occasione importante e lui stesso lo ha sottolineato durante un'intervista all'Hollywood Reporter: "Le mie ambizioni si stanno intrecciando in questo momento ed io ho l'esperienza e la conoscenza giusta per dirgiere un film, l'opportunità all'interno di un franchise di mettermi dietro la macchina da presa e di massimizzare il tutto avendo alle spalle una società di produzione. E' il mio momento di lasciare il segno e lo aspetto da una vita".



All'interno del nuovo episodio ritroveremo, oltre al già citato Jordan, anche Tessa Thompson e Phylicia Rashad. Il debutto ufficiale di Creed 3, il cui titolo non è stato ancora svelato, avverrà a novembre 2022.



primi due episodi della saga sono stati diretti rispettivamente da Ryan Coogler e Steven Caple Jr.