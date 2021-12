Pinocchio: Guillermo del Toro parla della data di uscita del suo film

News





03/12/2021 |

Iniziano a circolare alcune informazioni riguardanti il progetto Pinocchio di Guillermo del Toro. E a fornirle è stato lo stesso regista, intervistato da Collider. Nell'intervista del Toro ha specificato quando l'opera arriverà nelle sale: "Il film arriverà nei cinema durante l'ultimo trimestre del 2022". Aggiungendo poi: "E' una cosa molto curiosa: sono passatoi cinque mesi dall'uscita di La Forma dell'Acqua ed ora usciranno due miei film, uno attaccato all'altro".



Per questo suo nuovo progetto Guillermo del Toro ha lavorato con un cast veramente eccezionale che vede al suo interno Ewan McGregor, Tilda Swinton, Cate Blanchett, David Bradley e Finn Wolfhard. Gli attori in questione affiancheranno Gregory Mann, scelto per la parte di Pinocchio.

McGregor sarà invece il Grillo Parlante mentre Bradley interpreterà Geppetto. Christoph Waltz, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman sono le altre star che ritroveremo nella pellicola.



La pellicola sarà ambientata in Italia nel 1930 e racconterà una storia di amore e disobbedienza, con Pinocchio che proverà in tutti i modi a non deludere il suo papà.



del Toro ha curato la sceneggiatura con Patrick McHale.