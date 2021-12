Scream: Tyler Gillett apre le porte ad altri capitoli

News





03/12/2021 |

Il prossimo gennaio sarà il mese che aprirà le porte al ritorno di Ghostface nelle sale e c'è tanta attesa per il nuovo Scream, il film che si basa sul personaggio ideato da Wes Craven. La regia è di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno lavorato su una storia completamente nuova scritta da James Vanderbilt e Guy Busick. Il nuovo capitolo riporterà a Woosboro tanti protagonisti della saga originale: da Neve Campbell, ovvero Sidney Prescott, fino ad arrivare a Courtney Cox e David Arquette. Il cast di Scream è composto anche da Jack Quaid, Melissa Barrera, Jenna Ortega e Sonia Ammar.

Il vecchio cast, dunque, si fonderà con i nuovi attori che, in futuro, potrebbero avere un ruolo anche in altri sequel. L'obiettivo, infatti, sarebbe quello di creare un qualcosa di duraturo nel tempo come spiegato da Tyler Gillett in un'intervista a Hello: "Il nuovo cast è meraviglioso, così come quello originale. Quello che abbiamo scoperto, e il lavoro che gli sceneggiatori hanno fatto, è una vera ragione per creare una prossima storia. C’è tanta benzina nel serbatoio. Ci sono altre storie da raccontare a Woodsboro su questi personaggi".



Sinossi:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.