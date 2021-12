47 Ronin: iniziate le riprese del secondo capitolo

News





03/12/2021 |

Lo scorso aprile è stato annunciato il progetto riguardante il sequel di 47 Ronin. Da quel giorno sono stati fatti passi in avanti, con la Universal 1440 Entertainment che ha annunciato la partenza delle riprese a Budapest. Ron Yuan è scelto come timoniere e lavorerà su una sceneggiatura che sarà scritta da Aimee Garcia e AJ Mendez. A differenza dell'opera originale, questo capitolo sarà ambientato nel futuro (300 anni dopo) con uno scenario cyberpunk ed esotico.



In questo secondo film non tornerà Keanu Reeves, protagonista dell'opera originale. A guidare il cast ci penseranno Anna Akana e Mark Dacascos.



47 Ronin è stato diretto da Carl Rinsch e ha visto come protagonista Keanu Reeves, affiancato da un cast composto anche da Ko Shibasaki, Tadanobu Asano, Min Tanaka, Jin Akanishi e Rinko Kikuchi.



Sinossi di 47 Ronin:

Keanu Reeves è il protagonista nella parte di Kai, un emarginato che si unisce ad Oishi (Hiroyuki Sanada), il leader dei 47 Ronin. Insieme cercano la vendetta sul tiranno Signore che ha ucciso il loro Maestro, bandendo i suoi seguaci guerrieri. Per restituire l'onore al loro feudo, i guerrieri si troveranno ad affrontare delle dure prove per distruggere gli ordinari guerrieri. Ispirato nello stile a diversi maestri come Miyazaki e Hokusai, Rinsch riuscirà a dar vita a meravigliosi paesaggi e mastodontiche battaglie, mostrando la storia senza tempo di Ronin alle platee mondiali in un modo mai visto prima d'ora.