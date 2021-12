Renfiled: Dracula sarà interpretato da Nicolas Cage

News





04/12/2021 |

Come ormai sappiamo la Universal Pictures ha deciso di sviluppare uno spin-off di Dracula mettendo al centro della scena il personaggio di R.M. Renfield. Il progetto sta prendendo forma e negli ultimi giorni è stato annunciato che Nicolas Cage reciterà all'interno della pellicola nel ruolo del Conte Dracula. Per la prima volta nella sua carriera, dunque, l'attore indosserà gli abiti del famigerato Vlad, interpretato in passato da diversi attori da Christopher Lee fino ad arrivare a Gary Oldman.



La pellicola che racconterà la storia di quello che, dopo essere entrato in contatto con il famigerato Conte Vlad, diventerà suo servo prima di essere rinchiuso all’interno di un manicomio. La parte di Renfield è stata affidata a Nicholas Hoult, attore che recentemente abbiamo visto nella saga di X-Men nella parte di Bestia.



Chris McKay sarà il regista del progetto e lavorerà su una storia scritta da Robert Kirkman. La sceneggiatura è stata invece realizzata da Ryan Ridley. McKay e Kirkman saranno anche i produttori insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. Samantha Nisenboim sarà la produttrice esecutiva.



A livello cinematografico abbiamo visto il personaggio di Renfield all’interno di Dracula di Bram Stoker del regista Francis Ford Coppola. Nell’opera del 1992 venne interpretato da Tom Waits.