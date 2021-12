Don't Look Up dall'8 dicembre al cinema: lo spot Sta arrivando

News





06/12/2021

Con uno spot la Lucky Red ci ricorda che il prossimo 8 dicembre debutterà in Italia Don’t Look Up, la nuova pellicola di Adam McKay. Per questa opera il regista ha lavorato con un cast fantastico che comprende Leonardo DiCaprio, Chris Evans, Meryl Streep,Timothee Chalamet, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Himesh Patel, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, Cate Blanchett e Rob Morgan.



I primi dettagli della trama ci raccontano che al centro della scena troviamo due uomini, astronomi di professione, che proveranno ad avvertire con una campagna mediatica dell'imminente arrivo sulla Terra di un asteroide. McKay ha anche scritto la sceneggiatura del film.



I produttori sono Adam McKay e Kevin Messick.



Don't Look Up dal 24 sarà anche su Netflix.



Sinossi:

