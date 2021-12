Matrix Resurrections: online il secondo trailer ufficiale italiano

News





07/12/2021 |

Il secondo trailer ufficiale italiano di Matrix Resurrections, il tanto atteso quarto film del franchise campione d'incassi, è in rete tramite la Warner Bros. Pictures. Con Matrix 4 gli appassionati avranno modo di rivedere sul grande schermo i personaggi che hanno fatto la storia di questa saga di assoluto successo.



Il quarto capitolo di The Matrix è diretto da Lana Wachowski che ha riunito per l'occasione i due "senatori" della trilogia: Reeves e Carrie-Anne Moss. All'interno del fiilm reciteranno anche Jada Pinkett-Smith, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione. Il debutto avverrà il 1° gennaio 2022.