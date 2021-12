I Molti Santi del New Jersey: la nuova clip svela i primi minuti del film

News





La Warner Bros. Pictures ha rilasciato i primi minuti di I Molti Santi del New Jersey, il prequel dedicato alla serie tv dei Soprano. La pellicola è uscita lo scorso 1° ottobre nelle sale e oggi è disponibile su diverse piattaforme.



I Molti Santi del New Jersey è diretto da Alan Taylor con David Chase e Lawrence Konner che hanno scritto la sceneggiatura. Parlando del cast, all'interno del film ritroviamo Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michael Gandolfini e John Magaro.



La storia è ambientata ai tempi delle rivolte di Newark del 1967 con lo scontro ormai imminente tra gli afroamericani e gli italoamericani. Michael Gandolfini, figlio del compianto James, protagonista della serie tv nei panni di Tony Soprano, interpreterà il personaggio nella sua versione giovanile.



Sinossi:

"I Molti Santi del New Jersey" della New Line Cinema, è il tanto atteso prequel dell’innovativa e pluripremiata serie drammatica della HBO "I Soprano". Il giovane Anthony Soprano cresce in una delle epoche più tumultuose della storia di Newark, e diventa un uomo proprio mentre gangster rivali iniziano a insorgere e a sfidare l'onnipotente famiglia criminale DiMeo sulla città sempre più lacerata dal conflitto razziale. Dickie Moltisanti, lo zio che Anthony idolatra, è profondamente coinvolto dai tempi che cambiano e lotta per gestire le sue responsabilità, sia professionali che personali. La sua influenza sul nipote contribuirà a trasformare l'adolescente impressionabile nell'onnipotente boss mafioso che anni dopo arriveremo a conoscere: Tony Soprano.