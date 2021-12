Bad Blood: Jennifer Lawrence sarà Elizabeth Holmes nel nuovo film di Adam McKay

News





09/12/2021 |

La Apple Original Films ha messo in cantiere un nuovo progetto cinematografico che vedrà protagonista l’attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence. La star interpreterà infatti Elizabeth Holmes, fondatrice della società Theranos e lo farà all’interno di Bad Blood, film diretto da Adam McKay. Il progetto riunirà McKay e la Lawrence che hanno già lavorato insieme per Don’t Look Up.



Il regista si occuperà anche della sceneggiatura e della produzione dell’opera che racconterà la storia della nascita imprenditoriale della Holmes fino alla sua caduta.



Prodotto dalla Apple Studios, in collaborazione con la Legendary Pictures, il film è basato su Bad Blood: Secrets and Lies in a Silicon Valley del giornalista investigativo, e Premio Pulitzer, John Carreyrou.



La Lawrence ha recentemente recitato in Red, White and Water di Lila Neugebauer, film attualmente in post-produzione.