Dave Bautista reciterà in Knock at the Cabin, nuovo film di M. Night Shyamalan

News





09/12/2021 |

E’ un periodo lavorativo molto intenso per Dave Bautista, la star di Guardiani della Galassia, la saga Marvel dove interpreta Drax Il Distruttore. L’attore, impegnato attualmente con le riprese di Groove Tails di Bob Logan, sta terminando il suo lavoro in Knives Out 2 di Rian Johnson e presto metterà piede anche sui set di Universe’s Most Wanted di Brad Peyton e In the Lost Lands di Paul W.S. Anderson. E a questi progetti ecco aggiungersene un altro, visto che l’attore sarà il protagonista di Knock at the Cabin, il nuovo film di M. Night Shyamalan.



Il regista scriverà anche la sceneggiatura del film, la cui trama non è stata ancora svelata, e sarà il produttore con Ashwin Rajan della Blinding Edge Pictures insieme a Marc Bienstock e Steven Schneider. Al momento, per quanto riguarda il cast, quello di Dave Bautista è l'unico nome annunciato.



Knock at the Cabin uscirà a febbraio 2023.