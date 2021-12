Halloween Ends: Kyle Richards reciterà anche nell'ultimo capitolo

News





09/12/2021 |

Tra poche settimane partirà la macchina che porterà alla realizzazione di Halloween Ends e, in attesa del primo ciak, ecco una novità riguardante il cast. E’ stata infatti confermata la presenza di Kyle Richards che ha raggiunto l’accordo con la produzione. Per l’attrice si tratta del completamento di un percorso, considerando la sua apparizione nel primo storico film del 1978 dove interpretò una giovane Lindsey Wallace, il personaggio accudito da una Laurie Strode versione babysitter.



La Richards ha avuto anche una piccola parte in Halloween Kills e, stando a quanto riporta Variety, l’accoglienza positiva da parte del pubblico ha spinto il regista a rimettere le mani sulla sceneggiatura per inserire anche il suo personaggio.



Halloween Ends sarà diretto sempre da David Gordon Green, che ha già portato a compimento Halloween e Halloween Kills, ed uscirà nelle sale ad ottobre 2022.