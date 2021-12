Lutto nel mondo del cinema: è scomparsa Lina Wertmüller

News





Il mondo del cinema piange la scomparsa di una delle sue maggiori rappresentanti. All’età di 93 anni è morta infatti Lina Wertmüller, regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana. Nata a Roma nel 1928, la Wertmüller è stata prima donna della storia ad essere candidata all’Oscar per la Migliore Regia con il film Pasqualino Settebellezze. L’opera, uscita nel 1975, ha debuttato dodici anni dopo il suo esordio da regista, avvenuto nel 1963 con I Basilischi. Negli anni 70 ecco arrivare i film che hanno segnato maggiormente la sua carriera da Mimì Metallurgico Ferito nell’Onore e Film d’Amore e d’Anarchia passando per Travolti da un Insolito Destino nell’Azzurro Mare d’Agosto e Pasqualino Settebellezze. Negli anni novanta la Wertmuller ha diretto Paolo Villaggio in Io Speriamo che me la cavo, opera tratta dall’omonimo libro di Marcello D’Orta e la sua ultima fatica è stata Peperoni Ripieni e Pesci in Faccia, uscita nel 2004.



La realizzazione di Pasqualino Settebellezze l’ha condotta verso una triplice candidatura all’Oscar: quella di Migliore Regia, come già sottolineato, quella di Miglior Film Straniero e quella di Migliore Sceneggiatura Originale. Nel 2020 la Wertmüller, che nel dieci anni prima aveva ricevuto il David di Donatello alla Carriera, è stata premiata con l’Oscar onorario.



Tramite una nota ufficiale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto esprimere il suo cordoglio per la scomparsa di Lina Wertmuller, definita “regista e intellettuale di grande finezza, che ha dato vita in tutta la sua prestigiosa carriera cinematografica a film e personaggi indimenticabili”.