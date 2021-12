LUltimo Giorno sulla Terra: online il primo trailer italiano

News





10/12/2021

La Notorious Pictures ha rilasciato il primo trailer italiano di L’Ultimo Giorno sulla Terra. Lo sci-fi movie è diretto da Romain Quirot ed è una produzione tutta francese. Protagonisti all’interno della pellicola sono Jean Reno, Hugo Becker e Lya Ouassadit Lessert.

L’opera non ha ancora una data di uscita.

Sinossi:

In un futuro non troppo lontano, la temperatura del pianeta terra è aumentata a dismisura, molte specie si sono estinte e centinaia di persone sono diventate rifugiati climatici. Un nuovo pianeta è apparso in cielo ed è in rotta di collisione con la terra. Solo un uomo può salvare il mondo, il suo nome è Paul W.R, tuttavia, a poche ore dell’inizio della missione l’astronauta è scomparso. Da allora tutti lo cercano.